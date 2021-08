No fim de outubro, país terá todos os adultos com 2 doses, prevê Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 25, que a expectativa do ministério é de que até o final de outubro deste ano toda a população brasileira acima de 18 anos deve ser vacinada com duas doses da vacina contra covid-19. O ministro destacou que o avanço da imunização acontece devido à diminuição no intervalo de aplicação das duas doses da vacina, e o avanço na entrega de vacinas adquiridas pela Pasta.

O chefe da Saúde também reforçou que o Plano Nacional de Imunização (PNI) irá começar a recomendar a terceira dose para idosos, avaliando que a Pasta identificou o grupo como o mais vulnerável, sendo necessário a aplicação de uma dose reforço para o grupo. Segundo ele, o grupo deve ser vacinado, preferencialmente, com a vacina da Pfizer, imunizante com o qual o ministério tem uma quantidade maior de vacinas contratadas.