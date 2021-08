Capaz em parceria com Prefeitura retoma atividades esportivas de projeto social; inscrições estão abertas

Nesta semana foram retomadas as atividades esportivas do projeto social ‘Eu Sou Capaz’, desenvolvido pela Instituição Capaz de Adamantina por meio do Departamento de Esportes em parceria com a Prefeitura do Município e a Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Recreação.

Desde a última segunda-feira (23) os alunos participam das modalidades de Futebol de Campo, Futsal e Voleibol, nas categorias masculino e feminino.

O projeto social ‘Eu Sou Capaz’ existe desde março de 2017 e atualmente já conta com mais de 100 alunos.

Os treinamentos são realizados nos seguintes dias, horários, locais e categorias: SEGUNDA-FEIRA (FUTSAL), no Ginásio do Navarro, das 18h30 às 20h para os atletas de 13 a 16 anos (nascidos entre 2006 e 2008), e das 20h às 21h30 para os atletas de 17 a 20 anos (nascidos entre 2001 e 2005); TERÇA-FEIRA (FUTEBOL DE CAMPO), no Estádio Municipal, das 15h30 às 17h, para os atletas de 13 a 16 anos (nascidos entre 2006 e 2008), das 17h às 18h30 para os atletas de 8 a 12 anos (nascidos entre 2009 e 2013), e das 18h30 às 20h para os atletas de 17 a 20 anos (nascidos entre 2001 e 2005); QUINTA-FEIRA (FUTSAL), no Ginásio do Navarro, das 18h às 19h30 para os atletas de 8 a 12 anos (nascidos entre 2009 e 2013), e das 19h30 às 21h para os atletas de 13 a 16 anos (nascidos entre 2006 e 2008); SEXTA-FEIR (FUTSAL) no Ginásio do Navarro, das 18h30 às 20h aos atletas selecionados para as competições. Já o sábado é reservado para programação dos professores com treinos específicos, amistosos e competições nos times do Guarani Capaz Adamantina.

A parceria também possibilitou a retomada das atividades do VOLEIBOL. Os treinamentos são feitos de QUARTA E SEXTA-FEIRA, das 16h às 18h30, no Ginásio do Navarro, para as categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil, atletas com idades entre 8 e 18 anos.