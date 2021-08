Após denúncia, Polícia Militar de Lucélia recupera moto furtada e apreende adolescente infrator

Nesta quarta-feira (25), após denúncia anônima de que a moto que havia sido furtada no município de Lucélia, estaria escondida em uma residência, na Rua Ricieri Pernomian, sendo informado o nome da moradora, policiais militares SE deslocaram ao local, onde constataram que nos fundos do quintal havia uma motocicleta coberta por lençóis.

Na ocasião, os militares confirmaram se tratar do veículo furtado através da verificação do chassi, pois a placa havia sido retirada.

Enquanto aguardavam a perícia no local, chegaram na residência a moradora, de 33 anos e seu filho, o adolescente de 17 anos, que de imediato confessou a autoria do furto, informando que havia retirado a placa e os retrovisores e que estariam no interior da casa.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão por ato infracional/furto de veículo e foi conduzido ao plantão, onde foi ouvido e liberado.