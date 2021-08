Prefeitura de Adamantina executa instalação de galeria de águas pluviais no Jardim Adamantina

Com o objetivo de solucionar o problema dos alagamentos no Jardim Adamantina teve início a execução de galeria de águas pluviais com a instalação de tubos em concreto armado.

A galeria já existente passa pela Avenida Rio Branco, na Avenida Valentim Borro e embaixo das casas que estão situadas nas Ruas João Perroni, João Pachioni e na João Latini.

Em dias que registram um volume elevado de chuvas, a galeria já construída não suporta o volume de águas pluviais e devido a isso, a água invade as casas.

De acordo com o projeto, a nova galeria está em construção na Rua Pedro Turra e será interligada à galeria já existente na Rua Francisco Bellusci.

Com a execução da obra, a nova galeria terá capacidade para receber um volume maior de águas pluviais e assim evitar o problema dos alagamentos. Para a execução, está sendo investido o montante de R$212.669,16.

Foto – De acordo com o projeto, a nova galeria está em construção na Rua Pedro Turra e será interligada à galeria já existente na Rua Francisco Bellusci.