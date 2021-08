Prefeitura de Adamantina adere ao Programa Sebrae-SP de Desenvolvimento Local

Na próxima terça-feira (31) às 10h no Anfiteatro Fernando Paloni, a Prefeitura de Adamantina assinará o termo de adesão ao Programa Sebrae – SP de Desenvolvimento Local. Estará presente na oportunidade o gerente do Sebrae de Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante.

Foram convidados para participar da assinatura representantes de diversas entidades que compõem o projeto como Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE), Sincomércio, Sindicato Rural, Câmara Municipal, entre outros.

O objetivo do Sebrae – SP com a implantação do programa é disponibilizar às micro e pequenas empresas programas técnicos, projetos e atividades que fomentem o comércio local e, ainda, potencialize a vocação regional, mas sem deixar de lado a recepção a novos negócios.

Com essa ação, o Programa Sebrae –SP de Desenvolvimento Local espera fazer com que as empresas tenham tanto a sua competitividade elevada como o faturamento e, ainda, possibilitar que os custos sejam reduzidos.

A iniciativa ainda visa impactar de forma positiva na geração de postos formais de trabalho e na formalização dos empreendedores que existem em Adamantina.