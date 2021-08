Inscrições de processo seletivo da Prefeitura de Adamantina para contratação de estagiários segue até sexta-feira (27)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, abriu processo seletivo para formação do cadastro de reserva para estagiários. As inscrições podem ser efetuadas até as 12h de sexta-feira (27) no site www.ciee.org.br.

As vagas são para aqueles que cursam: Administração de Empresas, Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Civil, de Alimentos, da Computação e de Produção; Farmácia, Fisioterapia; Geografia; Gestão Comercial; Matemática; História; Nutrição; Pedagogia; Publicidade e Propaganda; tecnologia em Agronegócio; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas/ Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão Pública.

A critério da Prefeitura de Adamantina, os estagiários cumprirão 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias. O valor da bolsa auxílio é de R$611,00 e mais R$4,00 por dia de estágio.

Para efetuar a inscrição, o estudante deverá incluir o histórico escolar/boletim com as matérias e identificação do aluno constando as notas obtidas no primeiro semestre de 2021.

O Processo de Seleção será feito pelo CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, por intermédio de avaliação do coeficiente escolar, adotando-se o critério de maior média aritmética das notas obtidas, conforme mencionado no item 4.1 do edital, para a organização da lista de classificação, que será feita em ordem decrescente de notas.

A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 17 de setembro.