Homem morre carbonizado ao tentar apagar incêndio em vegetação

Um funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) morreu vítima de um incêndio em vegetação em uma propriedade rural às margens da Rodovia Júlio Budiski (SP-501), em Flora Rica (SP), na tarde desta quarta-feira (25).

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o trabalhador, que ainda não foi identificado, realizava a manutenção no acostamento da rodovia e, ao avistar o incêndio nas imediações, foi prestar apoio ao combate às chamas com uma pá carregadeira de cabine fechada juntamente com mais dois funcionários do DER.

No entanto, o homem inalou a fumaça tóxica decorrente do incêndio, desmaiou no local e foi carbonizado, no trecho que fica na altura do km 74 da rodovia.

Ainda segundo a polícia, os outros dois funcionários conseguiram sair ilesos.

O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não precisou haver interdição do tráfego de veículos na rodovia.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local.