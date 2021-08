Com provas presenciais em outubro, Vestibular Geral 2022 da UniFAI abre vagas para 34 cursos de graduação

Qual é a sua paixão? Cuidar? Calcular? Comunicar? Plantar? A sua paixão transforma, cria novos caminhos e te leva a lugares inimagináveis!

E para te ajudar a trilhar esses novos caminhos, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) está com inscrições abertas para o Vestibular Geral 2022, que traz oportunidades de vagas em 34 cursos de graduação em Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia.

As inscrições poderão ser feitas até 8 de outubro exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular e o valor do investimento é de apenas R$ 20.

As provas de Conhecimentos Gerais e Redação serão aplicadas presencialmente no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci, 1.000) no dia 17 de outubro, um domingo, às 9 horas, com duração máxima de quatro horas.

Todas as medidas de segurança sanitária contra o novo coronavírus (Covid-19) serão tomadas. Todas as salas e ambientes serão desinfetados momentos antes da chegada dos candidatos inscritos. Haverá, também, a disponibilização de álcool gel a 70% e será obrigatório o uso de máscara a todos os participantes e funcionários.

O candidato deverá se apresentar no dia da prova com, no mínimo, meia hora de antecedência portando cédula de identidade (RG), comprovante de inscrição, caneta azul ou preta, borracha macia e lápis preto nº 2 e deverá dirigir-se imediatamente à sala de prova. Os portões de acesso ao Câmpus serão fechados às 9 horas.

Outra orientação importante é que cada candidato deve levar consigo sua própria água ou líquido hidratante.

A prova

A prova de Conhecimentos Gerais, com valor de 60 pontos, será composta de 60 questões de alternativas múltiplas, assim distribuídas: nove questões de Língua Portuguesa; seis de Língua Inglesa; nove de Matemática; seis de Física; nove de Biologia; nove de Química; seis de História; e seis de Geografia.

Já na Redação, com valor de 20 pontos, o candidato deverá elaborar uma dissertação a partir de um tema fornecido.

O valor total das Provas será de 80 pontos, equivalendo à nota máxima, numa escala de zero a 80 obtida na somatória das provas.

Os resultados e a classificação serão divulgados no dia 22 de outubro também no hotsite. As matrículas dos aprovados serão realizadas de 25 a 27 de outubro, das 9h às 12h e das 13h às 17 horas na Secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).

No ato da matrícula no ato da matrícula o candidato deverá ter em mãos, em duas vias, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, o Histórico Escolar do Ensino Médio, a Cédula de Identidade (RG), a Certidão de Nascimento e/ou Casamento, o CPF e uma via do candidato, além de uma foto 3×4 recente.

Mais informações estão disponíveis no Edital, que pode ser acessado no hotsite do Vestibular Geral 2022.

Seja o protagonista da sua vida. Estude na UniFAI!