Adamantina sedia Conferência da Assistência Social

Adamantina sediará na sexta-feira (27) a partir das 8h30 no Anfiteatro Fernando Paloni a Conferência da Assistência Social. Este ano, o tema será “Conferência Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado”. A palestrante será a assistente social e especialista da área, Patrícia Adriana Mendes.

Participarão da ação de forma online os 19 municípios que compõem a DRADS e mais os pré-candidatos a delegados.

A Conferência de Assistência Social acontece de quatro em quatro anos e tem como foco promover uma avaliação de como se encontra a Política Pública da Assistência Social nos municípios, estados e no país.

Os 5 eixos que já foram discutidos nas reuniões preparatórias e que terão as propostas apresentadas são:

EIXO I – A Proteção Social Não Contributiva e o Princípio da Equidade como Paradigma para a Gestão dos Direitos Socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades sociais.

EIXO II- Financiamento e Orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos.

EIXO III- Controle social: o lugar da sociedade civil no Suas e a importância da participação dos usuários.

EIXO IV- Gestão a acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda.

EIXO V- Atuação do Suas em situações de calamidade pública e Emergências.

Em virtude da conferência, a Secretária de Assistência Social, CRAS, CREAS, Projeto Asa, Conselho Tutelar, Lar Cristão, IAMA, Apae, Lar dos Velhos, Casa do Garoto e Instituição Capaz suspenderão os atendimentos ao público na sexta-feira (27).