Prefeitura de Adamantina prossegue com as tratativas visando a Regionalização e Integralização da Saúde

No início da tarde de ontem (23), foi realizada mais uma etapa do projeto de regionalização e integralização da saúde.

O encontro contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, o secretário de saúde Gustavo Rufino, a secretária de gabinete Luciana Pereira, a procuradora geral do município Cláudia Bitencourte Campos, o presidente da Câmara Paulo Cervelheira, o gerente administrativo da Santa Casa, Renato Sobral, o reitor da Unifai, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e o vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares.

A regionalização e integralização de saúde é uma pauta que vem sendo discutida com o objetivo de integrar as especialidades com exames diagnósticos e cirurgias voltadas aos moradores que integram a 10ª microrregião de saúde e assim transformar Adamantina em um pólo regional de atenção integral à saúde.

Com sua efetivação, o projeto visa, entre outros, melhorar a qualidade de vida da população e conjuntamente aperfeiçoar o ensino oferecido aos graduandos do curso de medicina e demais cursos da área saúde disponibilizados pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), através da estrutura de saúde das unidades básicas de saúde do município e da Santa Casa, bem como de alguns municípios da região.

O Executivo está formatando o projeto de regionalização e integralização, em parceria com a Santa Casa e UNIFAI, com apoio dos municípios que integram a microrregião de saúde de Adamantina e em breve, ele será apresentado ao Governo do Estado de São Paulo em breve.

Relembre

A Prefeitura de Adamantina já realizou reuniões com os 10 municípios que integram a 10ª microrregião de saúde. Nos encontros, os gestores locais apresentaram suas demandas e a partir disso, o foco está em trazer em conjunto soluções para tornar os atendimentos mais próximos.

Em maio, durante a visita do vice-governador Rodrigo Garcia a Adamantina, a regionalização e integralização foi pauta. Na oportunidade, Rodrigo Garcia conheceu as instalações da Santa Casa e se dispôs a ajudar o município no desejo de promover a integralização da saúde.