Vereador Bigode usa rede social para denunciar vazamento de líquido e mau cheiro no sistema vertical do Cemitério

Na tarde de ontem (domingo) o vereador Antônio Leôncio ‘Bigode da Capoeira’ postou vídeo em seu perfil no Facebook no qual denuncia vazamento de líquido e mau cheiro no sistema vertical implantado mais de dois anos atrás no Cemitério Municipal.

“Já tinha feito um requerimento sobre essas gavetas e na época o prefeito disse que estava em boas condições! Boas condições essas que vazam líquido dos túmulos assim causando o mal cheiro e também podendo trazer uma doença para familiares que ali visitam”, escreveu o legislador no post.

Durante a filmagem, Bigode narra a situação encontrada durante uma visita à sepultura de sua neta, no sistema vertical.

“Isso aqui está uma pouca vergonha, porque nós (vereadores) já falamos, a cidade inteira está falando. Tem gente sepultando pessoas em Irapuru, Pacaembu, Flórida, Lucélia. Onde isso aqui está adequado? Tem corpo humano vazando. Isso está correto aonde? Vou soltar na rede social para a população, o prefeito e o secretário ver que eu não estou com mentindo. Nós não merecemos vim visitar e ver isso. É um pouco caso. As pessoas tem que ter pelo menos uma visita decente”, desabafou.

O vereador também contestou resposta recebida da Prefeitura anteriormente com relação ao assunto, já que foi afirmado a ele que o problema não existia. “Vim aqui para mostrar que consta”. E ainda no vídeo Bigode avisou que se não houver solução levará o caso ao Ministério Público para a tomada de providências.