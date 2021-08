REVIVER ADAMANTINA: OFICINA MODELO SR. ALCIDES ZANANDRÉA – 1948

Chegando em 1947, abriu a Oficina Modelo em 1948 e trouxe a família em 06.01.1949. Localizada na Alameda Armando de Salles Oliveira, 929, sua Oficina era a única do gênero na região, realizou os trabalhos técnicos em todo material rodante da Prefeitura Municipal, montagem e soldagem dos cabos de aço que vieram de Santos para a sustentação da ponte pênsil sobre o Rio do Peixe, realizou toda a instalação elétrica da Santa Casa e do Jardim Público. Construiu e participou na instalação do galo de cobre existente na torre da Igreja Matriz. Casa de madeira no fundo da oficina era a residência do Sr. Alcides Zanandréa. A Oficina modelo continua instalada no mesmo local.