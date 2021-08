Partes de corpo humano esquartejado são encontradas e Polícia Civil investiga o caso

Partes de um corpo humano foram encontradas dentro de sacos plásticos na tarde de ontem, em uma estrada de terra na entrada do bairro Village Lagoinha, em Presidente Epitácio. A vítima ainda não foi identificada, e o caso está em investigação pela Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que durante a manhã passou pelo local e viu um saco plástico com volume suspeito. Em um primeiro momento, imaginou que pudesse ser um cachorro morto. Ao abrir o saco plástico, segundo a PM, a testemunha constatou que havia o dorso de um homem.

Diante disso, a corporação foi acionada e compareceu ao local. De acordo com o 42º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no período da tarde, às margens do Rio Paraná, a testemunha localizou outros sacos plásticos que continham pernas e pés. Conforme a Polícia Militar, a cabeça não foi localizada.

Inquérito policial

O inquérito foi instaurado pela delegacia de Presidente Epitácio. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Márcio Fiorese, o local onde foi encontrado o corpo foi periciado pelo IC (Instituto de Criminalística) e a necrópsia está a cargo do IML (Instituto Médico Legal), que analisa o tronco, braços e pernas.

“Solicitamos possível coleta de impressões digitais do cadáver e extração de material genético para futuro confronto de DNA”, afirma o delegado. Até o momento a identidade da vítima é desconhecida, e ainda não se sabe se o homem foi morto na cidade ou somente deixado no local.

“Muito provável que a pessoa morta não seja desta cidade e sim de fora. Isso porque ninguém ainda o reclamou. Também não localizamos testemunhas nem câmeras de vigilância que pudessem auxiliar nas informações no tocante ao encontro do cadáver”, explica Fiorese.