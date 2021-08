Homem morre após acidente no centro de Adamantina

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (23), após um acidente ocorrido na Rua Euclides da Cunha, início da Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron em Adamantina.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Adamantina Net, o Corpo de Bombeiros de Adamantina foi acionado para o atendimento de uma ocorrência de parada cardíaca respiratória próximo ao “Parquinho do Foguete”.

Ao chegar ao local, as equipes se depararam com um veículo Ford Ecosport que havia colidido contra uma placa de sinalização e o muro de uma residência.

Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate e encaminhado para o Pronto Socorro de Adamantina onde infelizmente teve o óbito constatado.

Informações de populares dão conta que a vítima não utilizava o cinto de segurança, inclusive há uma marca de choque contra o para-brisa do veículo, o que leva a crer que ele tenha batido a cabeça no vidro. Acredita-se ainda que ele teria sofrido o acidente após passar mal.

As policias Militar e Civil foram acionadas e compareceram ao local que também passou por perícia. Um laudo deve apontar as causas do acidente.