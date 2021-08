ELEKTRO passa a se chamar Neoenergia Elektro

A partir desta segunda-feira (23), a distribuidora de energia, com atuação em 228 municípios nos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, passa a se chamar Neoenergia Elektro. A mudança faz parte de um projeto de unificação da controladora, a Neoenergia, que inaugura uma nova fase da sua a trajetória rumo aos 25 anos de atuação no setor energético brasileiro. Assim, todos os negócios do grupo incorporam uma nova identidade, unificando a marca de um dos maiores grupos empresariais do País.

O movimento de mudança da identidade será percebido, imediatamente, nos ambientes digitais (sites e redes sociais) e corporativo. Gradativamente, a mudança acontecerá nas contas de energia elétrica dos clientes, nos postos de atendimento, nos veículos da frota de serviços e no uniforme dos colaboradores. A alteração gradual faz parte da estratégia de comunicação da empresa. A intenção é apresentar a nova marca, mantendo os laços de identificação com os clientes que, progressivamente, irão se familiarizar com a nova identidade da companhia.

“A unificação concretiza um processo de consolidação da marca com o compromisso de oferecer serviços cada vez melhores. A companhia se fortalece como um agente de transformação dos ambientes onde está inserida, por meio do investimento, do desenvolvimento e da inovação”, comenta Marcus Barros, superintendente de Comunicação Externa da Neoenergia. A nova identidade reforça o comprometimento com a eficiência da operação e a satisfação dos consumidores em todos os seus negócios.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).

Sobre a Neoenergia

Companhia de capital aberto com ações (NEOE3) negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Parte do grupo espanhol Iberdrola, a empresa atua no Brasil desde 1997, sendo atualmente uma das líderes do setor elétrico do país. Presente em 18 estados e no Distrito Federal, seus negócios estão divididos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. As suas distribuidoras, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF) atendem a mais de 15 milhões de clientes, o equivalente a uma população superior a 37 milhões de pessoas.

A Neoenergia possui 4 GW de capacidade instalada em geração, sendo 88% de energia renovável, e está implementando mais 1 GW com a construção de novos parques eólicos. Em transmissão, são 1,4 mil km de linhas em operação e 5,3 mil km em construção. Por meio do Instituto Neoenergia, fomenta o desenvolvimento sustentável a partir de ações socioambientais e, assim, contribui para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua, sobretudo, pessoas mais vulneráveis, visando sempre pelo desenvolvimento sustentável. A companhia é primeira empresa no País a patrocinar exclusivamente a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, dando nome à competição nacional, que passa a se chamar Brasileirão Feminino Neoenergia. Desde janeiro 2021, integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – que reúne companhias que possuem as melhores práticas de governança e sustentabilidade corporativa.