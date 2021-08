Homem morre em grave acidente entre carro e caminhão canavieiro

Um homem de 43 anos de idade que estava em um veículo Gol com placas de Monte Castelo morreu por volta das 3h30 deste domingo (22) em um grave acidente com um caminhão canavieiro no acesso à Rodovia Byron de Azevedo Nogueira em Ouro Verde.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro colidiu contra um caminhão Mercedes Benz modelo Axor com placas de Araçatuba que tracionava dois reboques.



Com o forte impacto, o motorista do veículo ficou preso nas ferragens e acabou falecendo no local do acidente. Ele era morador de Monte Castelo.

Já o condutor do caminhão, um homem de 38 anos, morador de Santa Mercedes, não se feriu.

O caminhão, que transportava cana-de-açúcar, saía de uma estrada rural e adentrava a rodovia, no momento em que houve a colisão.

As causas do acidente serão apuradas em um inquérito aberto pela Polícia Civil.