Vereadores pedem estudo para solução de grave problema na canalização do córrego no Parque Caldeira

Os vereadores Paulo Cervelheira e Noriko Saito, ambos do PV (Partido verde), apresentaram a Indicação nº 548/21 na Câmara Municipal para que a Prefeitura de Adamantina atente para a necessidade de recuperação da canalização do córrego no trecho que passa pelo Parque Caldeira.

“Solicitamos que o Município promova estudo circunstanciado visando resolver o grave problema que vem ocorrendo no local”, pleiteiam.

A Indicação foi apresentada no plenário e encaminhada ao Poder Executivo.

“Segundo vistoria que realizamos nesse ponto do córrego, as paredes internas estão desabando, necessitando de melhorias e reparos”, relataram os vereadores.

A reportagem do Folha Regional esteve no local na manhã desta sexta-feira (13) e constatou o cenário descrito pelos legisladores.