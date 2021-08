Programa “UniFAI & Escolas” promove V Workshop de Robótica nesta segunda

Atividade será pela plataforma Google Meet, das 14h às 18h

Na próxima segunda-feira, dia 23, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), por meio do Programa “UniFAI & Escolas”, promove o V Workshop de Robótica pela plataforma Google Meet.

Realizado das 14h às 18h, o evento contará com a discussão de funcionalidades básicas do microcontrolador Arduino de maneira mais aprofundada. “A abordagem tem o intuito de explicar mais detalhadamente as funções mais simples que permitem a conexão de sensores e atuadores no Arduino”, constata a divulgação.

Direcionado a um público iniciante na ferramenta de projeto Arduino, a atividade permitirá a discussão de variações e resolução de dúvidas sobre robôs e sistemas de automação indicados nos eventos anteriores.

O workshop será ministrado pelo Prof. Dr. Eduardo do Valle Simões, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1990), mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994) e doutor em Electronic Engineering pela University of Kent at Canterbury (2001).

A atividade remota é uma realização da UniFAI e Governo do estado de São Paulo, com o apoio da Prefeitura do município de Adamantina e Câmara Municipal.

Mais detalhes da programação podem ser conferidos em http://www.fai.com.br/unifaiescolas/workshoprobotica5/.