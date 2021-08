Barroso: “democracia tem espaço para todos, menos para disseminação de ódio”

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso , afirmou nesta quinta-feira, 19, que é preciso acabar com as campanhas de desinformação e ódio no Brasil. Ademais, ele declarou que a democracia não tem espaço para “disseminação de ódio e mentira deliberada”.

“A democracia tem espaço para todos: liberais, conservadores, progressistas, mas não tem espaço para a disseminação do ódio e difusão de mentira deliberada e de ataques destrutivos às instituições”, falou o ministro durante sessão virtual no TSE.

Segundo Barroso, o bem tem que prevalecer o mal. “Repito, há espaço para todas as visões de mundo, que não sejam baseadas na violência e na intolerância. E é isso que o TSE defende”, declarou.