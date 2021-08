ARTIGO: Província, Pandemia e VALE TUDO…

“Creio que a verdade é perfeita para a matemática, a química, a filosofia, mas não para a vida. Na vida contam mais a ilusão, a imaginação, o desejo, a esperança.” (Ernesto Sabato)

Sérgio Barbosa (*)

Tal qual aquela música que afirma que VALE TUDO, se bem que neste caso em especial, existe alguns desencontros quanto a PROPOSTA e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Porém, de acordo com a DECISÃO ESTADUAL de que a PANDEMIA está sob controle em todas as áreas por causa da VACINA EM MASSA, entretanto, ficaram algumas RESTRIÇÕES quanto a este ou aquele lado do MERCADO, todavia, deve-se REGISTRAR que o VALE TUDO está mais do que presente nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Portanto, entendo que TODO CUIDADO É POUCO neste cenário mediado pela PANDEMIA e suas VARIANTES, haja vista que continua em pauta que a PREVENÇÃO continua sendo o MELHOR REMÉDIO…

Mesmo assim, deve-se registrar que as denominadas MENTES BOVINAS que circulam nesta PROVÍNCIA continuam com a mesma PROPOSTA de sempre, ou seja, são NEGACIONISTAS frente aos problemas relacionadas com a PANDEMIA e são ADORADORES dos famigerados FAKE NEWS que circulam nas REDES SOCIAIS em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Se bem que não se pode esperar muito dos/as PROVINCIANOS/AS neste contexto PLURAL e patrocinado pelos interesses ECONÕMICOS deste ou daquele GRUPO, porém, torna-se necessário continuar ESCREVENDO sobre tais TEMAS e TEMÁTICAS relacionadas com a PANDEMIA…

Apesar dos PESARES como diz o dito popular, CADA QUAL deve saber por onde sair ou andar nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, por isso e mais aquilo o CUIDADO deve ser constante em todas as ATIVIDADES nas áreas da PRODUÇÃO e SERVIÇOS…

Não se deve apenas CONSIDERAR os RESULTADOS da POPULAÇÃO VACINADA com a primeira ou segunda DOSE desta ou daquela VACINA, pois, faz-se necessário continuar com TODOS OS PROCOLOS efetivados e aprovados pelas AUTORIDADES que atuam na área da SAÚDE e ponto quase final…

Entendo que TODO CUIDADO É POUCO nesta PROVÍNCIA com a PANDEMIA, pois, as IDAS E VINDAS da população de um lado para o outro, bem como, VIAGENS e alternativas visando o VALE TUDO, pode mais cedo ou mais tarde trazer RESULTADOS NEGATIVOS em função das VARIANTES do CORONAVÍRUS…

Mas, como sempre, CADA LOUCO/A COM SUA MANIA neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

