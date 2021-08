Prefeitura de Adamantina homenageia atleta olímpica Izabela Rodrigues da Silva

Com o objetivo de homenagear a atleta adamantinense Izabela Rodrigues da Silva que participou das Olimpíadas de Tóquio, a Prefeitura de Adamantina fará uma cerimônia na segunda-feira (23) às 9h no Anfiteatro Fernando Paloni. Na oportunidade, ela será recebida pelo prefeito Márcio Cardim, vereadores e pela imprensa.

Izabela Rodrigues da Silva foi a primeira brasileira a se classificar para a disputa de uma final olímpica na prova do lançamento de disco, que aconteceu no dia do seu aniversário de 26 anos. Ela obteve o 11º lugar na classificação geral atingindo a marca de 60,93 metros.

Para o prefeito Márcio Cardim, a recepção é mais do que merecida. “A atleta levou o nome da nossa cidade para o mundo. Temos que homenageá-la ainda mais pelo resultados obtido e mais do que isso, pois ela mostrou a força da mulher no esporte e como a prática esportiva é importante”, afirma.

Para a realização da homenagem, todos os protocolos sanitários serão seguidos.