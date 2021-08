Prefeitura de Adamantina adere ao Programa Bolsa do Povo

Pessoas que quiserem se inscrever trabalharão em órgãos públicos municipais e estaduais, receberão bolsa e curso de qualificação profissional

A Prefeitura de Adamantina aderiu ao Programa Estadual Bolsa do Povo, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com os municípios cadastrados, que consiste na destinação de bolsas para a população desempregada.

Para o recebimento de R$535,00 por cinco meses, os inscritos na ação deverão desempenhar atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais por 4 horas diárias, 5 dias por semana e, ainda, participarão de curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade.

O município deve alocar suas vagas no Diário Oficial até o dia 21 de agosto e os interessados precisam efetuar sua inscrição no site Bolsa do Povo entre 23 e 29 de agosto. A seleção será realizada até o dia 4 de setembro e a convocação se dará por meio do Diário Oficial.

Para se inscrever no programa, a pessoa precisa estar desempregada e ter renda familiar de até R$550,00.

Além de trabalhar, o cidadão poderá terá cursos disponíveis nas áreas de Auxiliar de Controle de Produção e Estoque; Gestão Administrativa; Gestão de Pessoas; Organização de Eventos; Rotinas e Serviços Administrativos e Secretariado e Recepção.