Fêmea de Tamanduá-bandeira é atropelada em vicinal

Hoje (19/08) uma equipe da Polícia Militar Ambiental recebeu uma informação de que um tamanduá-bandeira estaria caído e ferido no acostamento da rodovia vicinal que liga o município de Junqueirópolis a Usina Rio Vermelho (JQL 114), no Bairro Salgado Filho.

Chegando ao local não havia nenhum veículo ou pessoa e os policiais constataram que se tratava de uma fêmea que havia sido atropelada, porém já estava morta.

O corpo do animal foi destinado ao Parque Estadual do Rio do Peixe onde servirá de alimento para outros animais.

A Polícia Militar Ambiental alerta aos usuários da via para que tenham cautela durante o deslocamento, pois está cada vez mais recorrente esse tipo de acidente com animais silvestres.