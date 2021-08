CINE HOS reabre as portas hoje, confira a programação

Cumprindo todas as determinações dos órgãos de saúde e visando garantir a segurança e tranquilidade do público adamantinense e de toda a região, o Cine Hos reabre na noite de hoje as suas portas e preparou uma ampla programação contando inclusive com a promoção de meia entrada válida para todos.

Vale destacar que o Cine HOS passa por constantes sanitizações e a correta higienização, além do espaço reduzido com distanciamento entre poltronas.





CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO DE 19/08 A 25/08

19/08 – QUINTA-FEIRA

20H – VELOZES & FURIOSOS 9 – 2D – DUBLADO;

20/08 – SEXTA-FEIRA

20H – VELOZES & FURIOSOS 9 – 2D – DUBLADO;

21/08 – SÁBADO

17H – SPACE JAM: UM NOVO LEGADO – 2D – DUBLADO;

20H – VELOZES & FURIOSOS 9 – 2D – DUBLADO;

22/08 – DOMINGO

17H – SPACE JAM: UM NOVO LEGADO – 2D – DUBLADO;

20H – VELOZES & FURIOSOS 9 – 2D – DUBLADO;

23/08 – SEGUNDA-FEIRA – FECHADO

24/08 – TERÇA-FEIRA – FECHADO

25/08 – QUARTA-FEIRA – FECHADO

Abertura da bilheteria dia 19: 17h;

Abertura da bilheteria dia 20: 18h;

Abertura da bilheteria dias 21 e 22: 16h;

Classificação Indicativa SPACE JAM: UM NOVO LEGADO: Livre;

Classificação Indicativa VELOZES & FURIOSOS 9: 14 anos;

Programação, horários de abertura da bilheteria e promoção sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio.

Garanta o seu ingresso com antecedência comprando com até uma semana antes do dia da sessão.