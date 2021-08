UniFAI divulga resultado de eleição de nova formação do Conselho Universitário

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) divulgou nesta terça-feira, 17, o resultado da votação para nova formação do Conselho Universitário (ConsU), nas categorias de professor doutor, mestre e servidor técnico-administrativo. A votação on-line ocorreu de 11 a 16 de agosto.

Na composição das cinco vagas da representação do quadro de docentes para os profissionais com doutorado, o professor Estevão Zilioli obteve 15 votos, sendo 29% do total. Na sequência, Alexandre Wolf, com 9; a professora Izabel Castanha Gil, com 7; Fabrício Rimoldi, 6; e Miguel Ângelo De Marchi, 6. Fábio Alexandre G. Botteon, Paulo Sergio da Silva e Everton Verga ocupam a respectiva suplência.

As três vagas para professores com mestrado foram ocupadas por Rogério Buchala, com 14 votos, Simone Leite Andrade, com 11, e Alexandre Rodrigues Simões, 5. A suplência é representada, respectivamente, pelos professores João Paulo Gelamos, Regina do Nascimento Ruete e Valter Dias da Silva.

Para a representação dos servidores técnico-administrativos foi eleito Jean Cardoso de Moura, com 52 votos, e Mateus Augusto Vitorelli com 42. A suplência é ocupada respectivamente por Priscila Santana Caldeira e Maria de Fátima da Silva.

A Comissão Eleitoral e Escrutinadora é composta pela Prof.ª Dra Fulvia de Souza Veronez na presidência, Prof. Dr. André Mendes Garcia e pela Prof.ª Esp. Rita de Cássia Siqueira, procuradora institucional do Ministério da Educação (MEC).

O mandato como representante junto ao ConsU é de dois anos.

Mais detalhes estão disponíveis em unifai.com.br/portal/_arquivos/_itens_home/5f29d6b1c8e979ec3482f1212bcf7404.pdf