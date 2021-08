Reitor afirma sobre reconhecimento definitivo do curso de Medicina da UniFAI: “Não existe nenhum risco”

Ao ser questionado sobre o reconhecimento definitivo do curso de Medicina da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), na entrevista concedida em cadeia de rádio (Brasil FM e Cultura FM) na quinta-feira (12), o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza afirmou: “Não existe nenhum risco. O curso teve o parecer aprovado em novembro de 2020. O relatório dos especialistas demonstram que não há problemas graves na estrutura curricular, que foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação”.

O novo responsável pela Autarquia ponderou ainda que como ocorre com todos os cursos de graduação, no início, são indicados pontos para ser aprimorada a qualidade do ensino. “Mas a própria vivência contribuirá para os ajustes necessários para manter a qualidade do ensino”. E acrescentou: “O nosso projeto de gestão contempla estratégias e ações que poderão solucionar os principais apontamentos apresentados pelo Conselho Estadual de Educação, tanto para o reconhecimento quanto para a consolidação do nosso curso de Medicina”.

Com relação à continuidade dos investimentos de recursos da Autarquia Municipal na Santa Casa de Adamantina, Alexandre garantiu que continuarão. Mas deixou claro que sempre respeitando a finalidade institucional, a legalidade dos atos e os limites financeiros da Instituição.

“A contribuição por meio de todos os cursos da área da Saúde deve contribuir para credenciar Adamantina como polo de referência em saúde tanto local quanto regional. E isto consta no nosso plano de gestão”, finalizou.