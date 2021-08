Programa SP Acolhe beneficia 8 famílias de Adamantina

O Programa SP Acolhe é uma iniciativa do Governo do Estado que objetiva transferir renda para famílias que perderam pelo menos um membro da família por Covid-19 desde que a pandemia começou. Em Adamantina, 8 famílias serão beneficiadas.

Até o momento, 5 famílias já foram notificadas do benefício, duas mudaram do município, mas foram informadas que tem direito e Secretaria de Assistência Social ainda não conseguiu contato com uma que será contemplada com a iniciativa estadual.

Todos os beneficiados receberão de julho a dezembro o montante de R$1800,00 divididos em seis parcelas de R$300,00.

A iniciativa é destinada às famílias que estão inscritas no CadÚnico com renda mensal de até 3 salários-mínimos e que tenham perdido algum ente para a Covid-19.

Para a seleção das famílias, foram levados em consideração os dados até 19 de fevereiro de 2021 e os óbitos registrados até 21 de junho de 2021, entre outros critérios.

As famílias que tem alguma dúvida sobre o Programa SP Acolhe podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social por meio do telefone (18) 3521-1900.