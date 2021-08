Medicina Veterinária da UniFAI promove Semana Acadêmica de 24 a 26 de agosto

Evento ocorrerá pelos canais da UniFAI no YouTube e Facebook

Nas próximas terça a quinta-feira, 24 a 26 de agosto, terá início a XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) pelos canais do YouTube e Facebook (Unifai Adamantina).

Com temática variada sugerida pelos docentes e coordenação do curso, o evento é direcionado a estudantes e profissionais da Veterinária e áreas correlatas com interesse na programação.

“Este ano o curso tem a honra de receber excelentes profissionais médicas veterinárias, como a Dra. Camila Arrivabene Neves (área de Clínica Médica de animas de grande porte), Dra. Beatriz Crepaldi Aléssio Pitol (área de Clínica Médica de animais de pequeno porte), além da Dra. Isabela Bazzo da Costa (área de diagnóstico molecular), para abrilhantar nossa XV Semana Acadêmica, que antecede as comemorações do dia do médico veterinário, comemorado em 9 de setembro”, afirma o Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, coordenador da graduação de Medicina Veterinária.

Durante as transmissões ao vivo será disponibilizado um link para que o participante registre a presença, caso deseje obter um certificado de participação.

“Esperamos que nossos acadêmicos, ex-alunos, bem como profissionais de Adamantina e região aproveitem a programação de nossa Semana Acadêmica, realizada sempre com muito carinho pelos docentes do curso e apoio da reitoria e pró-reitoria de Ensino da UniFAI”, convida.

Programação

Na abertura da Semana Acadêmica, das 19h30 às 21h do dia 24, a programação prevê palestra sobre Primeiros Socorros em Equinos.

Na quarta-feira, 25, das 19h30 às 21h, o público irá acompanhar a abordagem clínica do paciente com hiperadrenocorticismo. E no encerramento do evento acadêmico, a palestra do dia 26 será realizada mais cedo, das 17h30 às 19h, sobre técnicas moleculares no diagnóstico de doenças infecciosas.

Mais detalhes sobre a programação e o currículo das palestrantes estão disponíveis em Semana Acadêmica de Medicina Veterinária 2021 (fai.com.br).