83 famílias de Adamantina serão beneficiadas com Vale Gás

O Governo do Estado de São Paulo lançou o Programa Vale Gás destinado às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Em Adamantina, 83 famílias que estão inscritas no CadÚnico receberão o auxílio.

As famílias de Adamantina que foram beneficiadas com o repasse receberão três pagamentos no valor de R$100,00 e serão creditados a cada dois meses em formato de voucher para aquisição de botijões de cozinha.

De acordo com os critérios estipulados pelo Programa Vale Gás, podem ter acesso ao benefício famílias que não recebem o Bolsa Família, que tem renda per capita de até R$178,00.

Aqueles que desejarem saber se foram beneficiados ou se tiverem alguma dúvida sobre o auxílio podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo telefone (18) 3521-1900.