Secretaria de Saúde de Adamantina inicia vacinação para pessoas que tem entre 16 e 17 anos a partir de amanhã (18)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, seguindo as recomendações da Secretaria de Estado, através do Informe Técnico n.º 20, sobre a campanha de imunização contra COVID-19, inicia a partir de amanhã (18), a vacinação de pessoas entre 16 e 17 anos com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas.

A vacinação deste público está condicionada à presença de um adulto responsável, podendo esse proceder com a autorização verbal no ato de vacinação.

No caso da impossibilidade do comparecimento dos pais/responsável, é necessário preencher a autorização que estará disponível em todas as unidades básicas de saúde do município e no site da Prefeitura de Adamantina e entregar no Centro Integrado de Saúde (CIS) na hora que o adolescente for imunizado, conforme consta no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além deste documento, é preciso apresentar atestado médico comprovando a comorbidade referida. O mesmo também deverá ser retirado na unidade básica de saúde onde o adolescente é atendido.

O adolescente que será imunizado deve o RG e o CPF e fazer o cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. A vacinação acontece das 13h30 às 19h.