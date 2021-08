Secretaria de Esportes organiza retomada das atividades esportivas

Com decreto municipal que flexibiliza a retomada das atividades esportivas no município a Secretaria de Esportes Lazer e Recreação, vem se organizando para a retomada imediata das atividades.

O Secretario municipal de esportes Ronaldo Dutra “Tuiuiú” e o de diretor de esportes Luciano Netto estão definindo as atividades com escolinhas em diversas modalidades e uso das praças esportivas do município entre elas Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, Quadras da UNIFAI, Ginásio de Esportes Paulo Camargo, Carlos Santana Bueno, Quadras de Voleibol de Areia, Quadra de Grama Sintética, Quadra Poliesportiva no Parque dos Pioneiros.

O Decreto do prefeito Marcio Cardim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e; CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polí ticas publicas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário à s ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 65.897, de 30 de julho de 2021, que dispõe sobre a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e dá outras providências; DECRETA:

Artigo 1º Fica instituída a Retomada Segura das Atividades Econômicas no município de Adamantina de acordo com o disposto pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme definido no anexo deste Decreto.

Artigo 2º As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.