Marília reduz faixa etária e vai vacinar jovens de 17 anos

O prefeito Daniel Alonso (PSDB) anunciou na manhã desta terça-feira (17), nas redes sociais, a ampliação da faixa etária da vacinação contra a Covid-19, com a diminuição da idade mínima para 17 anos.

“Estou aqui para comunicar você, que tem 17 anos, [que] estaremos abrindo o link hoje, a partir das 14h, para você se vacinar amanhã, no ginásio de esportes da Unimar. Faz agendamento hoje e vacina amanhã”, comunica o chefe do Executivo em vídeo divulgado nas redes sociais.

De acordo com a administração municipal, nesta ação poderão se vacinar contra a Covid-19 os jovens com 17 com ou sem comorbidades.

A aplicação das doses está agendada para ser realizada nesta quarta-feira (18), das 14h às 17h, no ginásio de esportes da Universidade de Marília (Unimar).

O agendamento para receber o imunizante deve ser feito nesta terça (17), a partir das 14h, através de link imuniza.marilia.sp.gov.br.