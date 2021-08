CoronaVac é eficaz contra a Covid-19 em pacientes com câncer, diz estudo

A CoronaVac teve eficácia comprovada contra a Covid-19 em pacientes em tratamento contra o câncer, segundo estudo realizado na Turquia e publicado na Future Oncology no início de agosto. Duas semanas após a aplicação da segunda dose, com intervalo de 28 dias, foi identificada a formação de anticorpos em 63,8% das pessoas analisadas.

A taxa de resposta imune chegou a 100% nos pacientes que se tratavam com anticorpo monoclonal ou imunoterapia. Também não foi identificado nenhum paciente que tenha apresentado infecção por Covid-19 em um acompanhamento que durou cerca de 85 dias após o esquema vacinal completo.

O estudo, realizado entre janeiro e abril de 2021, contou com 47 pacientes com tumores sólidos. O câncer mais frequente era o colorretal, seguido pelo de mama, de pulmão, geniturinário, gástrico, de pâncreas, ginecológico, do trato biliar e do sistema nervoso central.

A maioria foi diagnosticada em fase avançada da doença, recebendo tratamento paliativo. A idade média dos pacientes era de 73 anos, e nenhum deles havia tido contato com o vírus da Covid-19.

Segundo o estudo, a vacina, além de eficaz, também se mostrou segura. Após a primeira dose a taxa de efeitos adversos de qualquer grau entre os 47 pacientes analisados foi de 18,9%. Depois da segunda dose, essa taxa foi de 23,1%. Não foram observados efeitos adversos graves.