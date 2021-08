Caminhão carregado com embalagem tomba na SP-294

Um acidente no final da manhã desta terça-feira (17) deixou o tráfego lento na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), trecho do Contorno, nas proximidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HC/Famema).

Um caminhão, que seguia no sentido Vera Cruz a Pompeia, carregado com embalagem de papel para cimento, tombou em um dos trechos de declive, entre os acessos das avenidas Monte Carmelo e Roosevelt. O motorista não teve ferimentos.

A Polícia Militar Rodoviária e a empresa que administra a pista acionaram equipes. Segundo a polícia, não houve interdição do trecho, apenas lentidão.

Um caminhão guincho ainda está no local para o destombamento. O trabalho já deveria ter sido concluído, mas na primeira tentativa de virar o veículo, um cabo teria se rompido.

A maior parte da carga ficou retida na carroceria. As causas do acidente ainda serão apuradas.