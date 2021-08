Abertura da licitação para construção das 369 casas é prevista para esta semana, segundo a Prefeitura

Com base em informação passada pela Prefeitura de Adamantina na quarta-feira (11), a abertura do processo licitatório para a contratação de empresa especializada na construção das 369 unidades habitacionais no conjunto Naur Bellusci está prevista para esta semana.

Nos últimos dias os funcionários dos setores vinculados ao certame trabalharam na preparação de toda a documentação legal.

Adamantina já recebeu a aprovação da Secretaria Estadual de Habitação para vincular o novo empreendimento ao Programa Nossa Casa, que configura a parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal por meio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e da iniciativa privada para a execução das obras.

O convênio também foi firmado entre o Município e o Estado juntamente com a alienação do imóvel municipal, onde as unidades serão implantadas.

A Prefeitura explica que do total das casas, 130 moradias serão de interesse social, dessa forma receberão maiores subsídios governamentais para a construção, o que tornará as parcelas mais baixas.