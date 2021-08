UniFAI elege estudantes por sorteio para compor o Conselho Universitário

Foram preenchidas as três vagas destinadas à representação discente

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), por meio da Secretaria Acadêmica, comunica a seleção de três estudantes sorteados aleatoriamente no sistema de registro de alunos para a composição do Conselho Universitário (ConsU).

Henrique Brendon da Silva, Jocélio Felipe Cavassini Souza e Davi Rogério Silveira passam a compor a representação discente com mandato de um ano, podendo haver recondução por igual período.

No total, houve nove inscritos na categoria. “A quarta classificada, Naylla Fernandes Battiston Antonio, será representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Os demais ficarão na suplência”, afirma a secretária acadêmica, Rita de Cássia Siqueira.

Dentre as atribuições dos membros do ConsU está a de avaliar e acompanhar o planejamento, as diretrizes e as políticas gerais do Centro Universitário, deliberar sobre as normas gerais de seu funcionamento, sobre alterações do Estatuto, do Regimento Geral da UniFAI e aprovar os regulamentos das unidades acadêmicas.

As reuniões do ConsU têm periodicidade mensal.