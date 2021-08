Ministério da Saúde dá aval para 2ª dose com Pfizer em vacinados com AstraZeneca

O Ministério da Saúde deu aval para que municípios apliquem o imunizante da Pfizer como substituto de segunda dose à vacina da AstraZeneca/Oxford . A decisão foi tomada por conta da escassez de fornecimento de novas doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz.

Em nota, a pasta disse a troca dos imunizantes é recomendada “em situações de exceção, onde não for possível administrar a segunda dose da vacina com uma vacina do mesmo fabricante, seja por contraindicações específicas ou por ausência daquele imunizante no país”.

A AstraZeneca já enviou cerca de 60 milhões de doses entre abril e junho; no entanto, o volume foi reduzido a partir de então. No mês de julho, apenas 14,5 milhões de doses foram enviadas ao Brasil. Neste mês, a previsão é de cerca de 11,5 milhões.