Escolas municipais podem passar a oferecer ensino em tempo integral

Acompanhando o projeto do Governo do Estado de São Paulo implementado nas escolas estaduais por meio da Secretaria de Educação, Adamantina pode ter o Ensino Integral implantado pela Prefeitura através da Secretaria de Educação nas escolas municipais.

A pretensão foi revelada em primeira-mão pelo prefeito Márcio Cardim em entrevista concedida na segunda-feira (9) na TV Folha Regional.

Cardim relatou que teve uma conversa com o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares – durante a visita que ele fez a Cidade Joia no sábado (7) – a respeito da possibilidade de o Município também oferecer o EI.

“Então, a nossa Secretaria Municipal de Educação iniciará o projeto de viabilidade para a estruturação e transformação das escolas municipais em unidades com o Ensino Integral. Se não der para colocar todas ao mesmo tempo, porque precisaremos de espaço, vamos fazer de maneira gradativa”, informou Cardim.

Vale recordar que o Estado anunciou em julho passado a inclusão de mais duas escolas estaduais de Adamantina no Programa de Ensino Integral, válido a partir de 2022: a EE Prof. Durvalino Grion e a EE Prof. Fleurides Cavallini Menechino. O município já conta com a EE Hellen Keller no PEI desde o ano de 2020. Ao todo em São Paulo serão 1.855 escolas atendidas pelo Programa.

De acordo com a Meta 6 – Educação Integral – do Plano Nacional de Educação, o objetivo 2 é que em 2024, no mínimo, 25% dos alunos da Educação Básica sejam atendidos em jornadas de mais de 7 horas.

“Como educador, quero deixar este legado para o nosso município, na área da Educação. Pretendo, a partir de 2022 e até o final do meu mandato, implantar a escola em tempo integral para valorizar mais a formação das nossas crianças que são o futuro do nosso município e do país”, afirmou Cardim.