Ciclista de 70 anos fica ferido após ser atingido por caminhão em trevo da SP-294

Um ciclista de 70 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um caminhão betoneira, na manhã deste sábado (14), na alça de acesso do trevo do Chaparral na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Tupã.

Segundo a Polícia Rodoviária, o ciclista estava pedalando no mesmo sentido do caminhão, mas como estava no ponto cego, o motorista não conseguiu ver a vítima. Com isso, ele acabou atingindo o idoso e o arrastando na pista.

Ainda de acordo com a polícia, o idoso sofreu fratura grave na perna esquerda. A vítima foi socorrida ainda consciente pela concessionária que administra o local e levada para a Santa Casa de Tupã (SP).