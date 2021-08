Marília confirma 1º caso da variante delta e faz alerta à população

A Prefeitura de Marília emitiu uma nota, na tarde desta sexta-feira (13), para informar que foi identificada na cidade a variante delta do coronavírus. O Poder Público não descarta adotar medidas restritivas de circulação, caso ocorra a propagação do vírus e aumento da incidência de Covid-19.

O município não informou se o morador contaminado teve sintomas graves ou brandos. Também não divulgou se é caso de internação ou isolamento domiciliar. A informação é apenas que o morador esteve em cidade que já havia sido detectada a variante.

O alerta, porém, é para que toda a população reforce as medidas de proteção, como evitar aglomeração, uso de máscara e também higienização das mãos.

“Tomando essas medidas no nosso município, podemos evitar a terceira onda, já que a capacidade de transmissão por essa variante é maior”, diz a nota, que é subscrita pela Secretaria Municipal da Saúde.

O titular da pasta, Cassio Luiz Pinto Júnior, informou que “se houver agravamento do quadro epidemiológico – aumento do número de casos ou aumento da incidência –, a Prefeitura terá que tomar medidas coletivas para a proteção de toda a população, o que impactaria na flexibilização das atividades”.

Não foram antecipadas, porém, quais seriam as medidas as medidas de contenção.





ESTADO DE SP

O balanço do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), órgão da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, aponta 228 casos da variante delta, sendo 43 casos autóctones, dez importados e 175 confirmações em fase de investigação epidemiológica.

Conforme nota da assessoria de imprensa do Centro, a delta, assim como a alpha, beta e gamma, são classificadas como “variantes de atenção” pelas autoridades sanitárias devido à possibilidade de aumento de transmissibilidade ou gravidade da infecção.

“A confirmação ocorre por meio de sequenciamento genético, um instrumento de vigilância, ou seja, de monitoramento do cenário epidemiológico, que não deve ser confundido com diagnóstico, este sim de caráter individual. Portanto, não é necessário, do ponto de vista técnico e científico, sequenciamentos individualizados, uma vez confirmada a circulação local da variante.”, explica o texto.

As medidas já conhecidas pela população seguem cruciais para combater a pandemia do coronavírus: uso de máscara, que é obrigatório em SP; higienização das mãos (com água e sabão ou álcool em gel); distanciamento social; e a vacinação contra a Covid-19.