Adolescente de 15 anos é morta a facadas pelo tio

As causas do crime seguem sendo apuradas e o autor ainda estava foragido e sendo procurado pela polícia

Um desentendimento familiar, por razões que estão sendo apuradas, virou tragédia na noite desta sexta-feira, 13/08, em Rancharia.

Um homem de 58 anos de idade matou a própria sobrinha, de 15, a golpes de faca, por volta das 22h57, à rua presidente Washington Luiz, no bairro Vila Nova.

O registro feito pela Polícia Militar da conta de que, quando chegou ao endereço, a equipe formada pelo Cabo PM Ricardo e o Soldado PM Cabrera, encontrou a jovem E.V.S.M., prenome Emily (nascida em 09/08/2006), “caída ao chão da cozinha da residência com ferimentos no rosto, mãos e abdômen não sendo possível contabilizar o número exato de perfurações”.

Os policiais relataram ainda que a vítima se “queixava de dores por todo o corpo e ao ser indagada sobre o ocorrido informou que o autor das facadas teria sido seu tio”, de iniciais E.V.S., 58 anos (nascido em 13/07/1963), conhecido pela alcunha de ‘Messias’, residente em outra residência da mesma rua, só que na Vila Iolanda.





FATAL

Emily ainda chegou a ser encaminhada ao pronto Socorro do Hospital Maternidade Rancharia (HMR), pela equipe da UR-14110, do Corpo de Bombeiros local, “onde foi submetida a cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos vindo a falecer”.

Apesar das diligências com vistas a encontrar o autor das facadas que mataram Emily, seu próprio tio, até às 9h40 deste sábado, ele não havia sido localizado.

A PM informou também que a arma branca, tipo faca, usada para a prática do crime, não foi localizada.

Deram apoio ao registro da ocorrência e as buscas imediatas ao acusado as equipes CGP DEJEM (com o 1º Sargento PM Andrade e o Cabo PM Fernando (com a viatura I-18226) e outra equipe de turno, tripulada pelo Soldado PM Alexandre e o Soldado PM Pilon (com a viatura I-18223).