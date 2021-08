ARTIGO: PROVÍNCIA: “Me engana que eu gosto…”

“Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo.” (Desconhecido)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tal quais os desencontros patrocinados pelo BOZZONARO, se bem que por aqui tem o BO.DO.QUIO PROVINCIANO pra fazer a diferença…

Assim, pode-se afirmar que nestes lados PROVINCIANOS, como sempre, tudo pode ser o que não é, ou seja, VOCÊ pensa que está ocorrendo isto e no final das contas, acontece o CONTRÁRIO…

Entretanto, o tal VIGILANTE PROVINCIANO, isso mesmo, este ACREDITA que está sempre pode dentro disto ou daquilo, também, sempre que possível, utiliza dos meios que dispões do seu lado para ATACAR sem mais e sem menos todos/as que estão do outro lado que não seja o seu lado…

Todavia, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, ainda, COM UMA NOITE NO MEIO, se possível, COM INSÔNIA pra mostrar que nem tudo de que reluz é ouro, ainda, ME ENGANA QUE EU GOSTO…

Pode-se registrar que A MELHOR DEFESA É O ATAQUE, ainda mais nestes OCASOS de um TALVEZ e PONTO QUASE FINAL…

A PROVÍNCIA continua produzindo sistematicamente PERSONAGENS um tanto quanto COMPLICADOS/AS em todas as áreas do MERCADO, porém, torna-se necessário estar sempre em ESTADO DE ALERTA quanto ao tal do VIGILANTE PROVINCIANO…

Faz alguns anos, pra variar, apareceram outros PERSONAGENS, por exemplo, o ESCRIBA PROVINCIANO, bem como, o RAPUTIN PROVINCIANO e outros, haja vista que para cada MOMENTO ou FATO em nível LOCAL, torna-se necessário CRIAR este/a ou aquele/a FIGURA que pode ser CARIMBADA ou não…

Mas, voltando ao LUGAR COMUM, ou seja, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com suas MENTES BOVINAS que estão nos quatro cantos provincianos, ainda, continuam seguindo sem mais e com muito menos o BERRANTE do COISO com suas COISAS…

Outra questão que pode ser levada em conta nestes DESENCONTROS são os CONTOS DE FADA ou DA CAROCHINHA, tendo em vista que os/as PERSONAGENS registrados nestas ESTÓRIAS fazem parte do IMAGINÁRIO CRIATIVO da população de um jeito ou de outro…

Neste CENÁRIO um tanto quanto COMPLICADO por causa da PANDEMIA em nível GLOCAL, a saber: do GLOBAL para o LOCAL, existem muitas CONTRADIÇÕES sobre tudo e todos/as, haja vista que É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR…

A MENSAGEM deve partir do EMISSOR para chegar ao RECEPTOR, se possível, sem RUÍDOS, porém, neste caso em PAUTA, pode-se escrever que TODO CUIDADO É POUCO com aquele outro LADO que pensa ser o SABE TUDO e se coloca sempre ACIMA DO BEM E DO MAL para passar a IMAGEM que é o BOM mesmo sendo MAU…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor da UNIFAI/Adamantina-SP.

E-MAIL: [email protected]