Projeto Asa entrega pizzas para 90 famílias

Apesar de não ter retornado com as atividades presenciais, o Projeto Asa segue promovendo ações com os seus atendidos. A iniciativa de agosto foi intitulada como o “Mês da Família”, na programação.

Para o desenvolvimento dela, a equipe do Projeto Asa produziu 140 pizzas e mais um refrigerante para entregar às 90 famílias atendidas. Aquelas que tem mais de cinco membros, receberão duas unidades.

Conforme explica a diretora do Projeto Asa, Franciele Peron, o objetivo é propor um momento de integração e de convívio familiar para os assistidos.

“Conforme as famílias vem buscar a pizza, eles retiraram algumas opções de brincadeira para serem realizadas em casa e pedimos que eles demonstrarem a realização da atividade, por meio de fotos e vídeos”, comenta.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e a entrega das pizzas segue até amanhã (13).