Prefeitura de Adamantina realiza ação de conscientização no Jardim Brasil para combate da Leishmaniose

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Controle de Vetores, realizará no sábado (14), uma ação de conscientização no Jardim Brasil.

A iniciativa objetiva orientar os moradores sobre a limpeza dos espaços para evitar a transmissão da leishmaniose visceral. Os agentes passarão de casa em casa, entregando um panfleto e explicando sobre como prevenir a doença.

Para evitar a transmissão da leishmaniose visceral, é fundamental que a higiene do ambiente seja mantida evitando o acúmulo de folhas, frutos e fezes de animais que possam fazer com que o solo fique úmido e favoreça o desenvolvimento transmissor.

O Controle de Vetores orienta ainda que o lixo orgânico seja descartado da maneira correta, pois essa medida evita que as larvas dos mosquitos se desenvolvam e os abrigos dos animais domésticos também precisam estar limpos.