Novotec Expresso irá conceder 30 mil bolsas-auxílio de até R$ 600 para estudantes do programa

Jovens de 14 a 24 no ensino médio de escolas da rede estadual e das ETECs serão elegíveis a auxílio; Inscrições acontecem até 15 de agosto

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (11) auxílio de até R$ 600 para 30 mil estudantes de ensino médio da rede pública do estado que cursem o Novotec Expresso no contraturno. O investimento total é de R$18 milhões e será repassado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“O Novotec tem um poder muito grande de trazer o conhecimento para junto das nossas escolas para alcançar o maior número de alunos. Esse é um passo muito importante é um caminho para o futuro, que cada vez mais vamos trabalhar em conjunto” declarou o Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares, em live pelo Centro de Mídias SP.

O Novotec é oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria de Educação. com apoio das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza e de fornecedores privados. Atualmente, as inscrições para modalidade Novotec Expresso estão abertas, até 15 de agosto, com 37.810 vagas para 28 cursos gratuitos de qualificação profissional em 129 municípios.

“A gente quer ter um problema bom, que é bombar de demandas com todo mundo querendo os cursos e que a gente tenha muitos jovens ocupando vagas de empregos e de empreendedorismo”, afirmou Patricia Ellen, Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O auxílio será divido em R$ 150 mensais durante os quatro meses de curso. A previsão é de que mais 70 mil bolsas-auxílio sejam disponibilizadas em 2022, com um investimento de até 42 milhões. A expectativa é que até 30 mil das 37.810 vagas possam receber o auxílio. No caso dos jovens de 14 e 15 anos, será necessário a indicação de um responsável para o pagamento da bolsa e que a renda familiar seja de até três salários mínimos.

Para receber a bolsa, os estudantes elegíveis deverão estar frequentes no curso (mínimo de 75%) e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. O pagamento será iniciado em outubro e será feito por meio do portal Bolsa do Povo, com cartão magnético pré-pago ou código bancário, que o aluno usará para sacar em caixa eletrônico.

Como se inscrever

O Novotec Expresso não possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas. O programa tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública e das ETECs.

Ao acessar o site www.novotec.sp.gov.br, basta fazer um cadastro simples para, na tela de inscrição, selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis e então selecionar uma das opções. Após as inscrições, os selecionados deverão confirmar interesse em cursar efetuando a matrícula, conforme orientado em comunicação por e-mail aos inscritos. As aulas têm previsão de início em 30 de agosto.

A comunicação com os inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição e o período de matrículas ocorrerá entre 16 e 20 de agosto.

Sobre o Novotec Expresso

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. Seguindo os protocolos sanitários, a modalidade será ofertada nos formatos presencial ou remoto, a depender do que estiver disponível em cada região e da escolha do jovem. As aulas remotas são feitas ao vivo por meio de plataformas digitais e os encontros presenciais são feitos na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.

São 28 cursos desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado de trabalho e os interesses dos jovens:

Gestão e Negócios

• Ajudante de Logística

• Assistente Financeiro

• Atendente de Farmácia

• Auxiliar de Vendas

• Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho

• Excel Aplicado à Área Administrativa

• Gestão de Pequenos Negócios

• Gestão de Projetos com MS Project

• Gestão de Projetos Sociais

• Office 2019

• Rotinas de Recursos Humanos

• Técnicas de Atendimento

Tecnologias da Informação e Comunicação

• Computação em Nuvem

• Criação de Sites e Plataformas Digitais

• Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário

• Introdução a Banco de Dados

• Introdução ao Desenvolvimento em Java

• Jogos Digitais

• Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais

• Programação Básica para Android

• Segurança no Mundo Digital

Produção Cultural e Design

• Agente Cultural

• Auxiliar de Projetos Gráficos

• Edição de Vídeo para Youtube

• Introdução à Animação Digital

• Photoshop e CorelDRAW – Tratamento de Imagem e Ilustração Digital

Meio Ambiente

• Introdução à Jardinagem

• Paisagismo – Técnicas e Projeto

A aluna da Escola Estadual Profº José Maria Perez Ferreira, Bianca Menezes da Silva, já realizou dois cursos do Novotec (Excel Aplicado à Área Administrativa e Segurança no Mundo Digital) e agora busca uma vaga para o terceiro em Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais ou Rotinas de Recursos Humanos. “Os cursos do Novotec estão muito ligados ao próprio ensino médio, mas com o eixo muito grande do mercado de trabalho mesmo. Chega dar aquela explosão na mente em aprender coisas novas”, disse.