São Paulo e Palmeiras ficam no 1 a 1 pela Libertadores

São Paulo e Palmeiras ficaram no 1 a 1, na noite desta terça-feira (10) no estádio do Morumbi, no Choque-Rei que definirá um dos semifinalistas da Copa Libertadores.

O confronto de volta das oitavas de final da competição continental acontece na próxima terça-feira (17) a partir das 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo.

Jogando em casa, o São Paulo tentou assumir uma postura de construir jogadas desde o campo de defesa. Do outro lado do gramado, o Palmeiras se propôs a se fechar na defesa para contra-atacar. Mesmo com posturas diferentes, as duas equipes conseguiram criar boas oportunidades, mas o placar permaneceu sem mudanças até o intervalo.

Mas, na etapa final, o Tricolor não demorou a abrir o marcador. Aos 8 minutos Weverton consegue defender finalizações seguidas de Rigoni e Nestor (duas vezes), mas a bola sobra para Luan, que, de primeira, marcou um bonito gol.

No entanto, o Verdão passou a buscar insistentemente o empate, e o alcançou aos 28 minutos, em cobrança de falta do volante de Patrick de Paula.