Prefeitura envia à Câmara projetos de lei para autorização de financiamentos que somam R$ 16,2 milhões

Em sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (2) foram lidos quatro projetos de lei enviados à Câmara pela Prefeitura de Adamantina que pedem autorização para o Município contratar financiamentos junto à Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo) que somam R$ 16,2 milhões. Este valor será investido na área da infraestrutura.

De acordo com o PL nº 57/2021, o Executivo visa celebrar contrato de R$ 1,2 milhão para promover a revitalização do centro da cidade, incremento da infraestrutura urbana para melhor atendimento à população, acessibilidade e estética urbana, com o objetivo de fomentar o comércio local.

No PL nº 58/2021, o valor previsto é de R$ 2 milhões e será utilizado para a aquisição de triturador de resíduos da construção civil, para a promoção de projetos sustentáveis que proporcionem redução na emissão de CO² e reduzam o impacto ambiental nas atividades da administração pública.

Com o PL nº 59/2021 a proposta é emprestar R$ 8 milhões e investir na aquisição e instalação de Usina Fotovoltaica com o intuito de atender a iluminação dos prédios públicos e iluminação pública.

Segundo o PL nº 60/2021 o montante a ser financiado é de R$ 5 milhões para a construção de Distrito Industrial, o que visa promover o desenvolvimento da economia e comércio no município.

Após a leitura no plenário, os projetos de lei foram despachados para a análise das comissões permanentes da Câmara, que deverão emitir seus pareceres. Depois deste trâmite, as proposituras voltam para serem votadas pelos vereadores em sessão.