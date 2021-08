Prefeitura de Adamantina abre processo licitatório para aquisição de equipamentos para barracão da coleta seletiva

Com o objetivo de adquirir os equipamentos que serão utilizados na Usina de Reciclagem para Intervenção em Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos foi aberto o pregão presencial.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na Sala de Reuniões que está localizado no 4º andar do Paço Municipal no dia 24 de agosto a partir das 8h30 quando a sessão pública para processamento do pregão será realizada.

Dentre os equipamentos licitados estão: prensa enfadeira, transpallet hidráulico, balança transpaleteira, empilhadeira hidráulica, carrinho de mão, enxada canavieira, vassorões, entre outros. Mais informações sobre o edital podem ser obtidas em www.adamantina.sp.gov.br

A construção do barracão da coletiva seletiva em Adamantina prossegue. Ele abrigará a cooperativa de catadores que já está em formação.

O investimento é de R$ 681.824,43 sendo R$ 632.391 de uma ação de amparo do Acordo Judicial de Compensação entre o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Companhia Energética de São Paulo (CESP) e a contrapartida da Prefeitura de Adamantina de R$49.433,33.

Este convênio foi assinado no ano de 2015 e foi retomado pela administração atual atendendo todas as solicitações da Caixa Econômica Federal.