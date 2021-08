Prefeitura abre envelopes de propostas das empresas habilitadas à concessão de terrenos

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Licitação, realizará na próxima quarta-feira (18), a partir das 8h30, a sessão de abertura dos envelopes “propostas” destinada a concessão de Direito Real de Uso e Subsequente Doação, com Encargos, de imóveis constantes do patrimônio municipal, para fins industriais e comerciais do Distrito Industrial, Valentim Gatti, no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi e Distrito Industrial José Bocardi.

As 9 empresas habilitadas para a fase de propostas são: Marmoraria Aliança Adamantina LTDA; Barcelos & Barcelos Comércio de Equipamentos de Segurança LTDA – ME; Daniela M. Andreotti de Oliveira me; Transmassei Transporte & Logística LTDA; R.M. Teles Indústria e Comércio LTDA; Robinson Borges de Carvalho – MEI; Geo-Analítica Estudos e Gerenciamento de áreas contaminadas LTDA – ME; Sterile Vita ambiental LTDA e Transtriângulo Transportadora LTDA. Todas as empresas poderão estar presentes na sessão.

Após a abertura dos envelopes com as propostas, a sessão será suspensa e as propostas serão enviadas para análise técnica e julgamento pela Comissão Especial, conforme portaria nº026/2021, juntamente com no mínimo três membros do Conselho Municipal de Política Urbana, e posterior decisão pela Comissão Permanente de Licitação.