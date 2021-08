Praças de pedágio de Pacaembu e Santa Mercedes começam a funcionar nesta quinta-feira

A Eixo SP iniciará a partir da 0h desta quinta-feira (12), a operação de sete novas praças de pedágio em um sistema inédito no país de descontos para veículos de passeio por uso frequente nas pistas automáticas. O credenciamento pela ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo e Secretaria de Transportes ocorre após o cumprimento contratual de melhorias no pavimento e na sinalização, além da estrutura de serviços oferecida, inseridas no Programa Intensivo Inicial (PII).

Conforme deliberação da Secretaria de Transportes, em publicação na edição do Diário Oficial, a operação é iniciada na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nos quilômetros 367+800 (Piratininga); 425+700 (Garça); 623+100 (Pacaembu); e 670+800 (Santa Mercedes). Na SP 293 – Lourenço Louzano, a praça em operação está localizada no km 2, em Cabrália Paulista; na SP 284 – Manílio Gobbi, km 458+300, em Paraguaçu Paulista; e na SP 304 – Deputado Amauri Barroso de Souza, no quilômetro 255+800, em Torrinha.

Valores das praças de pedágio que iniciam a operação nesta quinta-feira (12/08):

SP 294 – Km 367+800 Piratininga SP 293 – Km 2+000 Cabrália Paulista SP 294 – Km 425+700 Garça SP 284 – Km 458+300 Paraguaçu Paulista SP 294 – km 623+100 Pacaembu SP 294 – km 670+800 Santa Mercedes SP 304 – km 255+800 Torrinha Categoria Tipo Eixos Manual Automática Manual Automática Manual Automática Manual Automática Manual Automática Manual Automática Manual Automática CAT 1 Automóvel, Caminhonete, Tricíclo, e Furgão 2 R$ 9,70 R$ 9,21 R$ 2,90 R$ 2,75 R$ 8,80 R$ 8,36 R$ 6,00 R$ 5,70 R$ 6,60 R$ 6,27 R$ 5,10 R$ 4,84 R$ 5,70 R$ 5,41 CAT 2 Caminhão leve, Micro Ônibus, ônibus, Caminhão Trator e Furgão 2 R$ 19,50 R$ 18,52 R$ 5,80 R$ 5,51 R$ 17,60 R$ 16,72 R$ 11,90 R$ 11,30 R$ 13,30 R$ 12,63 R$ 10,20 R$ 9,69 R$ 11,40 R$ 10,83 CAT 3 Caminhão Trator, Caminhão Trator com semi reboque e Ônibus. 3 R$ 29,20 R$ 27,74 R$ 8,70 R$ 8,26 R$ 26,40 R$ 25,08 R$ 17,90 R$ 17,00 R$ 19,90 R$ 18,90 R$ 15,30 R$ 14,53 R$ 17,20 R$ 16,34 CAT 4 Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. 4 R$ 39,00 R$ 37,05 R$ 11,60 R$ 11,02 R$ 35,20 R$ 33,44 R$ 23,90 R$ 22,70 R$ 26,60 R$ 25,27 R$ 20,40 R$ 19,38 R$ 22,90 R$ 21,75 CAT 5 Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. 5 R$ 48,70 R$ 46,26 R$ 14,50 R$ 13,77 R$ 44,00 R$ 41,80 R$ 29,80 R$ 28,31 R$ 33,20 R$ 31,54 R$ 25,50 R$ 24,22 R$ 28,60 R$ 27,17 CAT 6 Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. 6 R$ 58,50 R$ 55,57 R$ 17,40 R$ 16,53 R$ 52,80 R$ 50,16 R$ 35,80 R$ 34,01 R$ 39,90 R$ 37,90 R$ 30,60 R$ 29,07 R$ 34,30 R$ 32,58 CAT 7 Automóvel ou Caminhonete com semi reboque. 3 R$ 14,60 R$ 13,87 R$ 4,30 R$ 4,08 R$ 13,20 R$ 12,54 R$ 8,90 R$ 8,45 R$ 10,00 R$ 9,50 R$ 7,60 R$ 7,22 R$ 8,60 R$ 8,17 CAT 8 Automóvel ou Caminhonete com reboque. 4 R$ 19,50 R$ 18,52 R$ 5,80 R$ 5,51 R$ 17,60 R$ 16,72 R$ 11,90 R$ 11,30 R$ 13,30 R$ 12,63 R$ 10,20 R$ 9,69 R$ 11,40 R$ 10,83 CAT 9 Motociclista, Motoneta e bicicleta a motor 2 R$ 4,90 – R$ 1,40 – R$ 4,40 – R$ 3,00 – R$ 3,30 – R$ 2,50 – R$ 2,90 –

Desconto progressivo

A partir desta fase, como previsto em contrato, pela primeira vez no Brasil, motoristas que viajam pelas 12 rodovias sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias terão descontos por uso contínuo. O DUF – Desconto de Usuário Frequente está integrado às operadoras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio. Na prática, o desconto para veículos de passeio (categoria 1) começa a contar a partir da segunda passagem realizada na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário.

A redução progressiva ocorre até a 30ª viagem no mês, conforme percentual fixo de redução em relação à tarifa cobrada na viagem anterior, até atingir a Tarifa Mínima determinada para a Praça de Pedágio, dentro de um mesmo mês calendário. A partir da 31ª viagem no mês, a Tarifa Mínima será cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo mês calendário. Os valores serão descontados automaticamente para o pagamento da fatura enviada pela operadora da tag instalada no veículo.

O gráfico mostra a redução em valores pelo sistema DUF:

Desconto de 5% nas pistas automáticas

Os usuários de qualquer categoria de veículo que utilizam as pistas automáticas com as tags nas rodovias da Eixo SP têm 5% de desconto no pagamento das tarifas.

O benefício de 5% para veículos na categoria 1 é válido na primeira passagem no mês calendário. A partir da segunda passagem, ocorre a inclusão automática no sistema DUF.

Novas praças

Em atendimento ao cronograma do contrato de concessão, a Eixo SP inicia, progressivamente, a operação das 16 novas praças de pedágio, que inclui também a gestão das 5 praças já em operação desde o início da concessão.

Todas as praças de pedágio contam também com lombadas eletrônicas nas pistas automáticas e mistas. A velocidade estabelecida na região que abrange as praças é de 40 km/h.

Confira a localização das novas praças de pedágio da Eixo SP:

Município Rodovia KM Status Piracicaba SP 308 182+250 Em operação São Pedro SP 304 183+400 Em operação São Pedro SP 304 215+100 Em liberação Torrinha SP 304 255+800 Em operação Piratininga SP 294 367+800 Em operação Garça SP 294 425+700 Em operação Oriente SP 294 474+800 Em operação Parapuã SP 294 551+700 Em operação Inúbia Paulista SP 294 581+700 Em operação Pacaembu SP 294 623+100 Em operação Santa Mercedes SP 294 670+800 Em operação Martinópolis SP 425 400+100 Em operação Indiana SP 425 436 Em operação Rancharia SP 284 531+200 Em operação Paraguaçu Paulista SP 284 458+300 Em operação Cabrália Paulista SP 293 2 Em operação

Maior concessão rodoviária do país, a Eixo SP irá contribuir com o desenvolvimento dos municípios. O repasse do Imposto Sobre Serviços (ISS) pela operação das praças, além da operação nos 62 municípios, prevê a injeção de R$ 2 bilhões ao longo da concessão aos cofres das prefeituras, valores que irão contribuir em serviços como saúde, educação e infraestrutura.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra o lote Pipa (Piracicaba-Panorama), malha com mais de 1.273 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Mais informações acesse: www.eixosp.com.br.